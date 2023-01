Mercato Napoli, visite imminenti per Bereszynski: quando sarà disponibile

Il Napoli si appresta a rinforzare la propria grazie all’arrivo alla corte di Spalletti di Bartosz Bereszynski. Il terzino della Sampdoria arriva tramite uno scambio che contempla anche Alessandro Zanoli. Il giovane terzino classe 2000 è pronto a vestire la maglia blucerchiata per giocare con maggiore continuità.

Mercato Napoli Bereszynski (Photo by Simone Arveda/Getty Images)

Bereszynski Napoli: che tour de force per il polacco!

Aumentano le possibilità che il terzino polacco sia a disposizione di Spalletti già per il prossimo impegno di Serie A proprio contro i blucerchiati.

Bereszynski, infatti, è atteso domani a Villa Stuart per svolgere le visite mediche.

Con ogni probabilità, il terzino polacco, dopo le visite andrà direttamente a Castel Volturno per conoscere i nuovi compagni.

La prossima sfida in Serie A che attende il Napoli si disputerà domenica allo Stadio Marassi di Genova alle 18 e Bereszynski potrà aggregarsi alla squadra per sfidare proprio i suoi ex compagni dopo appena due giorni dal suo approdo a Napoli.