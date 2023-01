Ounahi al Napoli? De Laurentiis ha stabilito la cifra massima

Il Napoli è entrato nel calciomercato di gennaio con un obiettivo preciso: provare a migliorare la rosa, subito o stabilendo le mosse per l’estate. Le prossime ore saranno decisie per l’approdo in azzurro di Bartosz Bereszyński, esterno destro proveniente Sampdoria che andrà a far rifiatare Giovanni Di Lorenzo e sostituirà il giovane Zanoli, che farà il percorso inverso e andrà a Marassi.

Ma il vero obiettivo del Napoli si chiama Azzedine Ounahi. Il centrocampista marocchino dell’Angers si è messo in mostra al Mondiale con prestazione di grande livello e ora è pronto al salto di qualità definitivo.

Ounahi Napoli (Getty Images)

Calciomercato Napoli, colpo Ounahi: non si va oltre i 20 milioni

Il Napoli vuole Ounahi ma non intende partecipare ad aste folli. Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, gli azzurri hanno deciso di non andare oltre i 20 milioni per il classe 2000.

“I colloqu con il management sono stati indispensabili per tenere stretti i rapporti e provare ad allontanare il Leicester e il Marsiglia. Il Napoli non intende arrivare a certe cifre – 25 milioni di euro – e intende toccare quota 15, semmai con dentro i soliti bonus per arrivare a 20, lasciando Ounahi in prestito all’Angers sino alla fine della stagione, ma senza ulteriore spargimento di danaro”.