Inter-Napoli, come stanno Rrahmani e Kvaratskhelia: parla Spalletti

Alla vigilia di Inter-Napoli, Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa, analizzando tutti gli argomenti caldi del match, dalla scelta dell’arbitro Sozza di Milano fino al recupero degli infortunati e al dubbio su quale calciatore utilizzare.

“L’Inter è sicuramente una squadra di livello top che negli ultimi tre anni e mezzo ha fatto investimenti da squadra di livello top europeo. Ha questa grande facilità di dilatare, sia in ampiezza che profondità, il campo“.

Napoli Spalletti

Inter-Napoli, Kvaratskhelia e Rrahmani titolari? Parla Spalletti

Luciano Spalletti, in conferenza stampa, ha parlato anche della situazione relativa ai lunghi infortuni di Amir Rrahmani e Khvicha Kvaratskhelia:

“Kvaratshelia si gestisce da solo, è un bravissimo ragazzo. Ha questa qualità di imprevedibilità di una cosa normale nel farla diventare in qualcosa di eccezionale, per noi grande valore aggiunto“.

Rrahmani? “Forse è quello che andrà giudicato per la prestazione per il periodo che ha attraverso, ci vorrà la partita per poi trarre le conclusioni sulla sua condizione. È rientrato gradualmente, siamo soddisfatti ma serve il risultato del campo, della partita, per giudicare“.