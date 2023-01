Inter-Napoli a Sozza (nato a Milano): perché può arbitrare le milanesi? Il regolamento

Inter-Napoli è stata affidata all’arbitro Simone Sozza della Sezione di Seregno pur essendo nato a Milano il 19 agosto 1987.

La designazione del direttore di gara ha fatto scatenare polemiche su polemiche sui social da parte dei tifosi che avrebbero preferito una designazione più “neutra” dal punto di vista territoriale.

Le stesse polemiche erano nate anche immediatamente dopo la partita tra Milan e Fiorentina dell’ultima giornata di campionato prima della sosta per i Mondiali. Il gol della vittoria finale dei rossoneri (contatto tra Rebic e Terracciano non sanzionato come fallo) e un precedente contatto tra Tomori e Ikoné non fu digerito dai tifosi fiorentini e delle avversarie del Milan che gridarono allo “scandalo”.

Inter Napoli Sozza (Getty Images)

Inter Napoli a Sozza di Milano: perché può arbitrare?

La designazione di Simone Sozza per Inter Napoli e per qualsiasi partita delle squadre milanesi, però, non è un’infrazione delle regole, anzi.

Per l’AIA e quindi per il designatore arbitrale Gianluca Rocchi, non conta il luogo di nascita dell’arbitro in questione ma conta solo la Sezione di appartenenza.

Simone Sozza, nonostante sia nato nel capoluogo lombardo, è della sezione di Seregno, in provincia di Monza e Brianza, dunque non c’è nessuna preclusione alla possibilità di arbitrare un partita di Inter e Milan, ma non potrebbe arbitrare il Monza.