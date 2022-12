MERCATO NAPOLI – Giovanni Di Lorenzo è una delle colonne del Napoli di Luciano Spalletti, capace di stupire in Italia e in Europa per quanto fatto vedere nella prima parte di stagione. Il capitano azzurro è ormai un uomo chiave anche per lo spogliatoio, motivo per cui il club partenopeo conta di chiudere a stretto giro per il suo rinnovo di contratto.

L’accordo attualmente in essere tra le parti è valido fino al 2026, ma l’intenzione del presidente Aurelio De Laurentiis è di blindarlo. Anche perché un calciatore dalle sue qualità è tenuto sicuramente in considerazione dagli altri top club in giro per l’Europa.

rinnovo Di Lorenzo Napoli (Getty Images)

calciomercato napoli, dalla spagna: “Barcellona su di lorenzo”

A confermarlo è un‘indiscrezione battuta ieri dal portale catalano Sport, secondo cui il Barcellona sarebbe interessato a Di Lorenzo. Di seguito, quanto scritto dalla medesima fonte:

“Le due opzioni più accreditate al momento sono due giocatori esperti come Meunier (Borussia Dortmund) e Pavard (Bayern). I due sono sul mercato, oltre ad avere un’esperienza di prim’ordine. Ma la lista è lunga e ci sono altri nomi.

Uno di loro è Foyth, del Villarreal, di cui si è parlato molto. E un altro calciatore che piace è Di Lorenzo, del Napoli. Il nazionale italiano ha tutto: attacca e difende bene, ha carattere, tecnica, esperienza e si adatterebbe perfettamente al gioco del Barça. All’area tecnica piace molto e c’è stato un sondaggio”.

In ogni caso, è da sottolineare comunque la volontà tra il Napoli e Di Lorenzo, così come ammesso più volte dal suo agente Mario Giuffredi, è quella di trovare un accordo per il prolungamento contrattuale, anche per evitare appunto possibili ed eventuali blitz da parte di altri club.