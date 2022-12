Cena di Natale, gesto da capitano vero: regalo di Di Lorenzo a squadra e staff (FOTO)

In attesa della ripresa della stagione sportiva, il Napoli si concede il meritato riposo delle feste natalizie: è in corso, infatti, una cena di squadra di fine anno al Teatro Posillipo.

Presente l’intera rosa alla cena di Natale, per salutarsi in un clima di festa, prima di mettersi a lavoro in vista di Inter-Napoli. Gli azzurri saranno infatti impegnati, al rientro di questa lunga sosta, nel match che sa di Scudetto contro i nerazzurri, a San Siro.

Cena Napoli, il gesto di Di Lorenzo

Da segnalare il gesto del capitano Giovanni Di Lorenzo: il terzino del Napoli ha deciso di dedicare un regalo ad ogni singolo compagno di squadra. L’involucro che li contiene riporta la firma digitalizzata del calciatore e una frase che recita: “Buon Natale dal vostro capitano”.

In questi giorni, i ragazzi a disposizione di Luciano Spalletti, continueranno comunque ad allenarsi in vista del ritorno in campionato. Questa sera però è tempo di festeggiare, con spirito natalizio, quanto di buono raccolto in questo anno solare. Ad eccezione di Aurelio De Laurentiis, presidente del club, tutti si sono ritrovati alla cena di fine anno.