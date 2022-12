Napoli-Villarreal, quanti spettatori ci saranno al Maradona? Svelato il dato sulla prevendita

Stasera è in programma l’amichevole tra Napoli e Villarreal, che verrà disputata alle 20:30 allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta.

Ad accompagnare gli uomini di Spalletti ci sarà una sostanziosa cornice di pubblico. In occasione della penultima sfida prima della ripartenza del campionato (seguirà quella con il Lille di mercoledì), infatti, il Maradona accoglierà un gran numero di spettatori.

Come riporta Il Corriere dello Sport, sono circa venticinquemila i biglietti venduti, ma entro stasera il numero dovrebbe salire e assestarsi sui trentamila a supporto degli azzurri.

La gara contro gli spagnoli del Villarreal sarà visibile su Sky in pay-per-view e su Dazn.

Napoli (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Amichevoli Napoli, il programma

La società azzurra ha deciso di mantenere alta la concentrazione e la forma fisica della squadra disputando diverse amichevoli internazionali.

Nelle prime due, giocate in Turchia, gli azzurri hanno sfidato i padroni di casa dell’Antalyaspor e gli inglesi del Crystal Palace. Entrambi i match hanno visto trionfare i partenopei (3-2 con l’Antalyaspor e 3-1 con il Crystal Palace) con un Giacomo Raspadori sugli scudi: quattro gol in due partite per l’attaccante ex Sassuolo.