Dove vedere Napoli Villarreal in TV e in streaming

DOVE VEDERE NAPOLI VILLARREAL – Il Napoli è tornato ad allenarsi a Castel Volturno. Dopo dieci giorni di ritiro in Turchia e due amichevoli disputate, i ragazzi di Spalletti hanno effettuato ieri il primo allenamento in città.

In attesa dei rientri di Anguissa, Olivera, Lozano, Zielinski e Kim, ancora in vacanza dopo aver disputato il Mondiale, la squadra si sta allenando per il big match contro l’Inter in programma mercoledì 4 gennaio 2023.

Dove vedere Napoli Villarreal (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Amichevoli Napoli, il programma

Spalletti ha deciso di mantenere alta la concentrazione e la forma fisica della squadra giocando diverse amichevoli internazionali.

Nelle prime due, disputate in Turchia, gli azzurri hanno sfidato i padroni di casa dell’Antalyaspor e gli inglesi del Crystal Palace. Entrambi i match hanno visto trionfare i partenopei (3-2 con l’Antalyaspor e 3-1 con il Crystal Palace) con un Giacomo Raspadori sugli scudi: quattro gol in due partite per l’attaccante ex Sassuolo.

Adesso, invece, il Napoli avrà due amichevoli allo Stadio Diego Armando Maradona. La prima andrà in scena sabato 17 dicembre alle ore 20:30: a Fuorigrotta arriverà il Villarreal degli ex Pepe Reina e Raul Albiol.

Il secondo test vedrà gli azzurri impegnati contro i francesi del Lille: l’amichevole si disputerà mercoledì 21 dicembre alle ore 20. Sarà un tuffo nel passato per Victor Osimhen: il nigeriano ha giocato con i francesi nella stagione 2019/2020.

Quanto costano i biglietti di Napoli Villarreal?

Per entrambe le amichevoli che si disputeranno al Maradona, la società ha deciso di mettere in vendita biglietti con prezzi popolari per tutti i settori. Questi i prezzi dei biglietti:

Tribuna Posillipo € 35,00

Tribuna Nisida € 25,00

Tribuna Family Adulto € 10,00/ € 5,00 (under 12)

Distinti € 15,00

Curve € 8,00

Napoli (Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images)

Ma sono ancora disponibili i biglietti? Va verso il sold out la Curva B, mentre la disponibilità è più alta in Curva A. In esaurimento anche i tagliandi per i Distinti superiori, mentre ci sarà poca affluenza nei Distinti inferiori e nelle due Tribune (Posillipo e Nisida). Finiti i biglietti in Tribuna Family.

Dove vedere Napoli Villarreal in TV e in streaming

Dove sarà possibile seguire l’amichevole Napoli-Villarreal? Così come per le gare con Antalyaspor e Crystal Palace, anche il match contro il Villarreal sarà trasmessa sia su DAZN sia su Sky.

Su DAZN la partita sarà compresa nell’abbonamento, mentre su Sky sarà visibile solo in pay per view al costo di 9,99€. Il canale dedicato al match sarà Sky Sport 251.