BERESZYNSKI NAPOLI – Nella giornata di oggi è arrivata la notizia secondo cui stato definito l’affare che porterà Bartosz Bereszynski al Napoli.

Dopo aver preso parte ai Mondiali in Qatar con la sua Polonia ed essere arrivato agli ottavi di finale, il giocatore è tornato in Italia per stare in famiglia e riposare fino a quando non riprenderà il campionato il 4 gennaio 2023: nell’ultima foto sui social posa insieme alla famiglia a Roma, intento a visitare il Colosseo.

Al rientro non prenderà parte agli allenamenti con la Sampdoria, bensì potrebbe far parte al gruppo azzurro di Spalletti presto.

Da Genova a Napoli, i dettagli della trattativa: c’è una novità dell’ultim’ora

Bereszynki dovrebbe arrivare, secondo i rumors odierni, in prestito con diritto di riscatto dai blucerchiati che, in cambio, riceveranno in prestito secco il terzino Alessandro Zanoli.

FOTO GETTY – Bereszynski calciomercato Napoli

Coinvolto nell’operazione anche Nikita Contini, che torna in anticipo rispetto ai piani iniziali: arrivato in prestito durante il mercato estivo, il portiere avrebbe dovuto ricoprire fino a fine stagione il ruolo di secondo.

Secondo le ultime notizie, come riporta Nicolò Schira, l’affare sarebbe concluso:

“Affare concluso! Bartosz Bereszyński al Napoli dalla Sampdoria in prestito con diritto di riscatto. 3 anni di contratto (1+2)”.

Bereszyński al Napoli

Tutto su Bereszynski: giocatore esperto e duttile

Cresciuto nelle giovanili del Lech Poznan, il polacco è stato promosso in prima squadra a 18 anni, fino al prestito con il Warta Poznan – sponda verde della città polacca. Rientrato dal prestito l’anno seguente è passato al Legia Varsavia nel mercato invernale, nel quale è rimasto per 4 anni.

Nella Sampdoria la sua consacrazione: acquistato per quasi 2 milioni di euro, a Genova il polacco ha vissuto la sua esperienza più longeva restando per 6 stagioni consecutive.

FOTO GETTY – Bereszynski Polonia

Con l’arrivo di Bereszynski al Napoli, Spalletti potrà contare su un giocatore esperto e in grado di giocare su entrambi i lati: 179 le presenze in Serie A, 14 fino ad ora in questa stagione, e 50 in nazionale.

Nato terzino destro, all’occorrenza il polacco ha dimostrato di poter ricoprire anche altri ruoli di difesa: titolare in nazionale, ha giocato diverse partite sulla fascia opposta o come centrale di difesa.