Scambio Bereszynski-Zanoli anche senza il ritorno di Contini: come cambiano le liste del Napoli

Il tema calciomercato si fa sempre più caldo in questo periodo. Nelle scorse ore in particolare il Napoli si sta attivando per chiudere un affare con un altro club di Serie A: lo scambio con la Sampdoria tra Bereszynski e Zanoli.

Calciomercato Napoli, lo scambio tra Bereszynski e Zanoli e il possibile ritorno di Contini dalla Sampdoria

La trattativa sarebbe addirittura in dirittura d’arrivo, ma non solo. Sempre con i blucerchiati si sta ragionando sul possibile rientro dal prestito di Nikita Contini (prodotto del settore giovanile), visto che le condizioni fisiche di Sirigu non garantiscono, al momento, un secondo portiere affidabile al Napoli. Sull’ex Genoa si faranno comunque adeguate valutazioni anche con lo staff sanitario e si prenderà una decisione sul fatto di sostituirlo o meno.

In base a quelle che saranno le operazioni di mercato da fare a gennaio, anche le liste squadra per la Serie A e la Champions League varieranno. Tant’è che in molti si stanno chiedendo se il Napoli sarà “costretto” ad effettuare la doppia operazione per far rientrare tutto il parco giocatori nelle liste.

Regolamento Lista Serie A

Ma andiamo con ordine. Il regolamento per la compilazione della Lista per club di Serie A prevede:

17 giocatori Over 22;

4 giocatori di formazione italiana Over 22;

4 giocatori di formazione settore giovanile Over 22;

Illimitati giocatori Under 22.

Per “calciatori formati nel club (settore giovanile)” si intendono i calciatori che, tra i 15 anni (o l’inizio della stagione nella quale hanno compiuto 15 anni) e i 21 anni (o la fine della stagione nella quale hanno compiuto 21 anni) di età, indipendentemente dalla loro nazionalità o età, siano stati tesserati a titolo definitivo per il club nel quale militano per un periodo, anche non continuativo di 36 mesi, o per tre intere stagioni sportive, intendendosi per stagione sportiva il periodo che intercorre tra la prima e l’ultima giornata di campionato”. Stesso discorso vale per i calciatori formati in Italia.

Lista Napoli Serie A

Negli scorsi giorni vi avevamo già chiarito come per la lista Serie A il Napoli non avesse grossi problemi. Il club azzurro, infatti, ha ancora due caselle libere da sfruttare per tesserare nuovi giocatori Over 22.

Attuale lista Napoli Serie A

Sfruttando la regola dei calciatori Under 22 (nati dopo il 1° gennaio del 2000, ndr) da poter tesserare senza limite, il Napoli ha avuto l’opportunità di tenersi libere più caselle di tesseramento. Motivo per il quale l’acquisto di Bereszynski non sarebbe un problema, così come nel caso di possibile acquisto di Ilic dal Verona (che essendo un classe 2001 rientrerebbe nella lista Under 22 senza occupare comunque spazio, ndr).

Lista Napoli Serie A (con possibili acquisti a gennaio)

In caso di acquisto del solo Bereszynski, basterebbe aggiungere il polacco alla lista Over 22. In caso di cessione di Sirigu, Zielinski verrebbe spostato nella lista Over 22 di formazione italiana, essendo cresciuto nel settore giovanile dell’Udinese, permettendo al Napoli di avere comunque due slot liberi per eventuali acquisti.

Differenza liste Serie A e Champions League

Il discorso cambia radicalmente per la Champions League. Ci sono alcune differenze sostanziali tra le due liste. In quella Champions, sostanzialmente, i calciatori Under 22 vanno normalmente considerati Over, inoltre l’anno di età da prendere in considerazione è il 21esimo. Infine anche per la lista dei giocatori formati nel settore giovanile ci sono delle variazioni: un calciatore, per essere considerato formato dal club e quindi nel settore giovanile, deve aver militato nella suddetta squadra per almeno tre stagioni dai 15 ai 21 anni di età in maniera continuata.

Per questo Marfella e Zerbin, che non hanno giocato per tre anni consecutivi nel settore giovanile azzurro, non possono essere considerati “formati nel club” per le liste europee.

Regolamento lista Champions League

Dunque, ricapitolando il regolamento per la lista da compilare in Champions League:

17 giocatori Over 21;

4 giocatori formati dalla Federazione Over 21;

4 giocatori formati dal club Over 21;

Lista B: un giocatore può essere inserito in Lista B se è nato dal 1° gennaio 2002 in avanti e ha avuto l’idoneità a giocare con il club interessato per un periodo ininterrotto di due anni dal 15esimo anno in poi (è possibile iscrivere giocatori di 16 anni se sono stati registrati con il club per almeno i due anni precedenti). I club possono inserire un numero illimitato di giocatori in Lista B durante la stagione, ma la lista deve essere consegnata entro le ore 24:00 della vigilia di ogni partita.

Lista Napoli Champions League

Con questi criteri, il Napoli ha compilato la sua lista Champions League a settembre dovendo escludere Diego Demme, al tempo infortunato.

Attuale lista Napoli Champions League

Ebbene, se per la lista Serie A l’eventuale acquisto di Bereszynski non comporterebbe particolari variazioni, per la Champions League tutto cambia. Il Napoli, per poterlo utilizzare in Europa, avrebbe assolutamente bisogno di liberare una casella dalla Lista degli Over 21.

Bereszynski nella lista Champions League del Napoli: due possibili opzioni

Qualora l’unico movimento di mercato dovesse essere lo scambio tra il polacco e Zanoli con la Samp, Spalletti sarebbe costretto a tagliare uno dei giocatori attualmente presente. Ed è facile prevedere che la scelta possa ricadere su Alessio Zerbin, visto che il Napoli ha una batteria già folta di esterni considerando anche la duttilità di Elmas e Raspadori.

Lista Napoli Champions League (con solo scambio Bereszynski-Zanoli)

Invece, qualora anche la cessione di Sirigu andasse a buon fine con il ritorno di Nikita Contini in azzurro, il Napoli sposterebbe Zielinski nella lista giocatori formati dalla Federazione (visto che è un prodotto del settore giovanile dell’Udinese), inserendo Bereszynski al suo posto e sfruttando lo status da prodotto del settore giovanile di Contini per inserirlo in lista con Gaetano.

Lista Napoli Champions League (con possibile scambio Bereszynski-Zanoli + ritorno di Contini e cessione Sirigu)

Insomma, se per la Serie A il Napoli non avrà particolari problemi di liste, per la Champions League ogni operazione dovrà essere sapientemente studiata. La dirigenza azzurra ha però già dimostrato di saper programmare scientificamente ogni mossa.

Pasquale Giacometti