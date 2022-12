“Ad un passo dal Napoli”, la rivelazione di mercato dell’agente!

Durante l’odierna messa in onda del programma radiofonico “Si gonfia la rete“, a Radio CRC, è intervenuto l’agente Mario Giuffredi. Portavoce fra i tanti di Di Lorenzo, Mario Rui e Politano, Giuffredi ha parlato molto di Napoli e dei propri assistiti, dispensando parole al miele verso tutto il comparto partenopeo.

Di Lorenzo Napoli (Getty Images)

A far rimanere sorpresi alcuni supporters azzurri, però, le parole pronunciate dall’agente nei confronti di un proprio calciatore, ad oggi in Serie A ma in passato vicino al Napoli.

“Ѐ contento della sua scelta”, le parole di Giuffredi

Il calciatore in questione è Nicolò Casale, uno degli assistiti (insieme a Zaccagni) di Giuffredi in forza alla Lazio. L’agente ha parlato dei rapporti personali con i due membri della rosa biancoceleste, tornando sull’accordo sfumato in passato fra il Napoli e Casale.

Di seguito quanto dichiarato:

Su Casale e Zaccagni: “Sono entrambi degli ottimi giocatori che si trovano benissimo alla Lazio. Furono entrambi vicini ad altre squadre, ma ora sono motivati nel continuare il proprio percorso in biancoceleste“.

Nicolò Casale (Getty Images)

Poi, riprendendo il discorso: “Casale fu molto vicino al Napoli, ma siamo entrambi contenti che abbia scelto la Lazio. Il suo futuro è lì, nonostante il Napoli stia facendo molto bene e presenti alcuni miei calciatori in rosa“.

Mario Reccia