“60 milioni per Koopmeiners”, non solo la Juventus: nuova rivale di mercato per il Napoli

Koopmeiners è un obiettivo per il centrocampo del Napoli: sull’olandese ci sono però svariati e ricchi top club.

Il calciomercato del Napoli pare pronto per partire. La parola d’ordine sarà una: programmazione, quella mancata nella scorsa estate, quando Aurelio De Laurentiis, ancora inebriato dal terzo scudetto, ha scelto una via oggettivamente discutibile di gestione.

Errare è umano, perseverare è diabolico come si suol dire, De Laurentiis lo sa e per questa motivazione secondo i maggiori addetti ai lavori sarebbe già in fase di studio. Manna, leader della Next Gen della Juventus sarà il nuovo direttore sportivo, per la panchina, invece, nelle ultime ore pare sempre più concreto il nome di Antonio Conte, vero e proprio cruccio del patron.

Koopmeiners – Napoli: novità per l’olandese, un top club si fionda sul centrocampista

Oltre a dirigenza e tecnico, sul rettangolo verde avverrà una vera e propria rivoluzione, un pò come accaduto nell’estate del 2022. Saranno in molti a lasciare Napoli, alcuni per scadenza contrattuale, come Piotr Zielinski, altri tramite pagamento di clausola, Osimhen su tutti.

Proprio nella zona nevralgica, però, l’incertezza regna sovrana. Oltre al sopracitato Zielinski, pronto ad abbracciare l’Inter, non saranno riscattati Dendoncker e Traorè, ai quali si aggiungerà la cessione di Diego Demme, ormai fuori progetto tecnico da almeno due anni. Insomma, Lobotka e Anguissa a parte, le certezze nel mezzo saranno davvero poche.

Per questa motivazione, De Laurentiis si starebbe muovendo per l’acquisto di uno o due centrocampisti, tra questi il “sempreverde” Teun Koopmeiners, già cercato la scorsa estate come ammesso dall’Atalanta. Sull’olandese, tra i leader tecnici della dea, non ci sarebbero però solamente gli azzurri in Serie A, su tutti, nello specifico, la Juventus si sarebbe già mossa concretamente per lui.

Di questo avviso Nicolò Schira, esperto di calciomercato, che attraverso il proprio profilo Twitter ha rilasciato un aggiornamento in merito. Per il giornalista, infatti, ci sarebbero dialoghi aperti con la “Vecchia signora”, nonostante ciò, però, ci sarebbe un’altra compagine, il Liverpool, ad essersi fatta concretamente avanti. I reds, che hanno da poco scelto Arne Slot come sostituto di Klopp, potrebbero infatti regalare Koopmeiners al loro nuovo tecnico come primo acquisto. Slot e Koopmeiners, infatti, si conoscono dai tempi dell’AZ, club allenato antecedentemente da Slot.

Ci sarà comunque da investire, considerando che la dirigenza nerazzurra avrebbe richiesto non meno di 60 milioni. Una cifra monstre, che di certo non spaventerebbe il Liverpool, ma che con ogni probabilità taglierebbe fuori Napoli e Juventus.

Di seguito, il tweet di Schira: