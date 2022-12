“Addio Napoli solo in un caso”: l’agente di un azzurro lo ha svelato in diretta

Meno di un mese alla ripresa del campionato di Serie A con gli azzurri di Luciano Spalletti che scenderanno in campo contro l’Inter per una sfida chiave per riprendere i giochi da dove sono stati interrotti. Il Napoli è reduce da una lunga striscia di risultati utili consecutivi ed è a lavoro (in questo momento in Turchia) per proteggere il primo posto in classifica a +8 dal Milan secondo. Inter-Napoli, fissata per mercoledì 4 gennaio alle 20:45, riaprirà quindi le danze in grande stile.

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto l’agente di alcuni giocatori del Napoli, quali Di Lorenzo, Politano e Mario Rui, Mario Giuffredi. Tra le altre cose il procuratore si è soffermato sul futuro del terzino sinistro del club partenopeo, che punta a vincere lo scudetto con la maglia azzurra.

Futuro Mario Rui? Giuffredi parla chiaro!

Secondo quanto dichiarato da Giuffredi durante la trasmissione, infatti, Mario Rui potrebbe prendere in considerazione l’idea di lasciare Napoli solo dopo aver vinto lo scudetto, a fronte di una buona offerta.

Di seguito un estratto delle sue parole:

“Per Mario Rui prenderemmo in considerazione l’idea di andare via solo dopo aver vinto lo scudetto, ma dovrebbe arrivare un’offerta importante perché lui sta bene a Napoli“.

FOTO: Getty Images, Mario Rui

Parisi al posto di Mario Rui? La rivelazione in diretta!

L’agente ha parlato anche della possibilità di vedere Parisi dell’Empoli al posto di Mario Rui: “Parisi al Napoli? Oggi dirlo non è assolutamente corretto perché c’è Mario Rui che è un giocatore di livello importantissimo“.