Riparte alla grande il cammino del Napoli verso la ripresa del campionato di gennaio. Infatti ieri, ad Antalya, gli azzurri di Spalletti, nel match amichevole contro l’Antalyaspor, sono riusciti ad imporsi per 3-2 facendo debuttare anche molti giovani, tra cui Daniel Hysaj, classe 2004 e cugino dell’ex terzino partenopeo.

Tra i protagonisti della partita ci sono stati sicuramente Raspadori, autore di una doppietta, e Matteo Politano, che ha siglato il momentaneo 2-0 con una sua classica giocata.

Giuffredi su di Di Lorenzo: “Ha un desiderio!”

Proprio l’agente dell’esterno ex Inter, ma anche di Di Lorenzo e Mario Rui, ha parlato dei suoi assistiti in merito al loro presente, ma soprattutto al loro futuro.

FOTO: Getty Images, Politano Di Lorenzo

Di seguito le parole di Mario Giuffredi a Radio Crc:

“Futuro Di Lorenzo? La nostra volontà al club è molto chiara. Di Lorenzo vuole chiudere a tutti i costi la carriera al Napoli, bisogna vedere se anche dall’altra parte del tavolo la pensano allo stesso modo. Il giocatore in questi anni ha avuto sempre tante richieste ma non le ha mai prese in considerazione perchè ha scelto di rimanere a Napoli“.

Giuffredi in diretta su Politano e Mario Rui

“Condizioni Politano? Politano sta bene, ha ripreso a giocare e non ha niente di particolarmente grave e rilevante“.

“Mario Rui? Nell’ultimo anno e mezzo è stato messo un po’ da parte nonostante abbia reso come uno dei migliori in Europa. I mondiali in Russia li ha assaporati ma preferirebbe tra le due cose sicuramente la vittoria dello Scudetto”.