ll calciomercato del Napoli è entrato già nel vivo: il primo nome sulla lista è quello di Gonçalo Esteves. Il giovanissimo difensore piace da mesi a Cristiano Giuntoli e al suo staff, che lo ha già seguito da vicino in diverse occasioni.

Il classe 2004 è entrato nel mirino del club azzurro che sta continuando il suo progetto di scouting per ringiovanire la rosa e restare al passo con tutte le altre big d’Europa. Andare a scovare i giovanissimi più talentuosi del mondo è il passo che vuole compiere Giuntoli per rendere il Napoli sempre più appetibile.

Gonçalo Esteves Napoli (Getty Images)

Calciomercato Napoli, piace Gonçalo Esteves: le ultime

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, il Napoli è interessato a Gonçalo Esteves dello Sporting Lisbona. Il terzino destro classe 2004 è in prestito all’Estoril Praia e ha stupito Giuntoli e il suo staff per le ottime qualità difensive e di spinta che sta mostrando in Portogallo.

Gonçalo do Lago Pontes Esteves è un 2004 destro, ma molto bravo anche con il sinistro, è un terzino molto tecnico ma che deve rafforzarsi fisicamente. Si tratta di uno dei diciottenni più interessanti del panorama mondiale. È naturalmente portato per il gioco offensivo, si spinge spesso in avanti, sfruttando la sua accelerazione: molto dotato nel dribbling e nel cross.

Chi è Gonçalo Esteves: il terzino 2004 che piace al Napoli

Gonçalo Esteves al Napoli? Il giovanissimo terzino destro di proprietà dello Sporting Lisbona è attualmente in prestito all’Estoril Praia, in prima divisione portoghese ma ha già stupito mezza Europa.

Ruben Amorim, allenatore dello Sporting Lisbona già l’anno scorso lo aveva portato in panchina in Champions League a settembre; poi, a metà ottobre lo ha schierato titolare per ben due volte in Taça de Portugal contro Belenenses e Varzim.

Gonçalo Esteves ha convinto rapidamente anche il Napoli che lo sta studiando da diversi mesi. Dicembre 2021 è stato decisamente il suo mese: ha debuttato in Champions League da titolare, giocando 73 minuti contro l’Ajax, poi ha esordito in Coppa di Lega, con 90 minuti contro il Panafiel. E il 18 dicembre ha esordito in Liga, giocando per 77 minuti nella vittoria sul Gil Vicente.

Esteves Napoli (Getty Images)

Esteves Napoli, le possibili cifre dell’affare

Il Napoli monitora da vicino il profilo di del giovanissimo esterno destro portoghese. Spesso utilizzato come esterno destro a centrocampo nel 3-4-3, è un calciatore molto duttile che dovrà migliorare soprattutto l’aspetto difensivo.

Esteves al Napoli potrebbe essere una trattativa da impostare a gennaio per poi chiuderla in estate. Con lo Sporting Lisbona ha il contratto in scadenza nel 2024 e potrebbe essere un’occasione ghiotta da non farsi sfuggire. Per meno di 5 milioni di euro, il talentuoso esterno destro potrebbe essere una delle armi del Napoli del futuro.