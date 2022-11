Il Napoli in cima alla Serie A e dai grandi numeri in Champions League è lo specchio del lavoro di due figure importantissime nel club: Cristiano Giuntoli e Luciano Spalletti (con i rispettivi staff).

Il direttore sportivo partenopeo ha avuto il coraggio di andare a scovare e portare a Napoli calciatori semisconosciuti, tra lo scetticismo generale.

Il tecnico degli azzurri ha avuto il merito di schierarli in campo sin dal primo minuto, senza rimuginare su chi era andato via e garantiva qualità.

Spalletti Napoli (Getty Images)

Calciomercato Napoli, la Juventus è interessata a Spalletti e Giuntoli

Luciano Spalletti e Cristiano Giuntoli sono gli artefici principali della stagione super del Napoli. E sonon finiti nel mirino della Juventus che la prossima stagione potrebbe ricostruire per intero lo staff dirigenziale e tecnico.

Secondo quanto riferito da Repubblica, De Laurentiis non è minimamente preoccupato dalla possibilità di perdere Spalletti e Giuntoli

“Non preoccupano i rumors sulla corte della Juventus per il ds Cristiano Giuntoli e per Luciano Spalletti. De Laurentiis ha dimostrato in passato di sapersi tenere stretti i collaboratori di cui si fida, scegliendo come prima opzione la continuità. Il presidente che si sta limitando a una supervisione a distanza, ha dato carta bianca al settore tecnico, fidandosi al 100% di Spalletti e Giuntoli”.

Napoli, futuro Giuntoli e Spalletti: preso colloqui per il rinnovo

Il futuro di Luciano Spalletti e di Cristiano Giuntoli si scrive a giorni. Il tecnico ha il contratto in scadenza nel 2023, con opzione unilaterale della società per il rinnovo fino al 2024. Opzione che De Laurentiis intende esercitare e potrebbe già farlo nel ritiro di Antalya, in Turchia.

Per Giuntoli, invece, la situazione è diversa. Ha il contratto in scadenza nel 2024 ed è l’anima del calciomercato del Napoli. Ha già dichiarato che si sente “a casa” in azzurro ma non ha ancora ridiscusso il suo contratto. Ed è facile immaginare che il presidente De Laurentiis intenda tenersi stretto anche il ds toscano.