Napoli, quale futuro per Giuntoli? Piace alla Juve, parla il direttore

Il principale artefice del nuovo e spettacolare Napoli consegnato a Luciano Spalletti è sicuramente Cristiano Giuntoli. Il direttore sportivo degli azzurri ha condotto un lavoro straordinario nel ricostruire la rosa partenopea, privata di tutti i suoi leader in un colpo solo.

Il rapporto tra Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli è andato rinsaldandosi sempre più nel corso del tempo e il futuro del direttore sportivo, ora, è di nuovo da scrivere.

Cristiano Giuntoli (Getty Images)

Giuntoli, futuro al Napoli? La risposta del direttore sportivo

Attualmente, Giuntoli ha il contratto in scadenza nel 2024 con il Napoli e piace alla Juventus. I bianconeri intendono ripartire con un nuovo progetto e hanno messo nel mirino l’attuale ds degli azzurri.

In una lunga intervista al Corriere dello Sport, Cristiano Giuntoli ha parlato del suo futuro e della possibilità di rinnovo con il Napoli.

“Non nego le incomprensioni con De Laurentiis ma ditemi voi se dentro un rapporto decennale non possa esserci una fase critica. A lui forse non piacque qualche mio atteggiamento e, visto come andavano le cose allora, magari pensò anche di qualche scelta tecnica sbagliata“.

Futuro? “Non ho fretta, venti mesi sono un’eternità. Se ci voltiamo, dov’eravamo venti mesi fa?“.