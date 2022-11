Il Napoli è diventato sempre di più di Luciano Spalletti. Il tecnico degli azzurri sta dando un’identità precisa alla squadra che, dopo un anno e mezzo dal suo “insediamento” sulla panchina, sta continuando un percorso di crescita importantissimo.

Il primato in Serie A e il passaggio agli ottavi di finale di Champions League è merito delle scelte e delle qualità dell’allenatore, che ha saputo trasmettere una nuova filosofia rispetto al recente passato.

Spalletti Napoli (Getty Images)

Napoli, rinnovo Spalletti: De Laurentiis va in Turchia

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, Aurelio De Laurentiis sta pensando di offrire il rinnovo di contratto a Spalletti per renderlo il volto del Napoli.

Il presidente azzurro s sarà presente nel ritiro di Antalya in Turchia proprio per parlare con

l’allenatore della situazione legata al futuro e magari sancire un nuovo accordo contrattuale. Ad oggi scade il 30 giugno 2023, ma c’è un’opzione unilaterale da parte della società per prolungare fino al 2024. Ma nelle idee di De Laurentiis, c’è la possibilità di prolungare almeno fino al 2025.

Rinnovo Spalletti Napoli: cifre e dettagli

Luciano Spalletti potrebbe firmare un rinnovo a lungo termine con il Napoli. Il tecnico toscano ad oggi guadagna 2,8 milioni di euro e in caso di rinnovo fino al 2025 è facile immaginare che ci sarà anche un ritocco alla parte economica. Un contratto oltre i 3 milioni di euro, per i meriti sportivi e di spogliatoio che sta avendo con il “nuovo” Napoli. ADL andrà in Turchia e parlerà con Spalletti per consolidare il sodalizio.