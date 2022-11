Nitsa Tavadze, chi è la fidanzata di Kvaratskhelia

FIDANZATA KVARATSKHELIA – Il Napoli in questo avvio di stagione sta volando. Gli azzurri sono primi in Serie A con ben otto punti di vantaggio sul Milan, primo inseguitore, e hanno raggiunto la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. La squadra di Spalletti è riuscita nell’impresa di mettersi alle spalle anche il più quotato Liverpool di Klopp.

Dopo un estate complicata, complici le cessioni dei senatori dello spogliatoio come Koulibaly, Insigne e Mertens, sembrava che il Napoli fosse destinato ad una stagione difficile. La campagna acquisti effettuata da Giuntoli, però, è stata mirata e ha portato all’ombra del Vesuvio diversi profili di qualità che hanno permesso agli azzurri una partenza strepitosa.

Tra i numerosi nuovi arrivati, Khvicha Kvaratskhelia è sicuramente l’uomo copertina, che sin da subito ha stregato il cuore dei tifosi napoletani. L’esterno georgiano ha già collezionato 8 reti e 10 assist in appena 17 presenze tra Serie A e Champions League. Il numero 77 azzurro, ha dovuto saltare le ultime tre sfide del Napoli a causa di un infortunio alla schiena. Ora avrà l’intera sosta per le Nazionali a disposizione per riprendersi al meglio.

Fidanzata Kvaratskhelia, Nitsa Tavadze

Fidanzata Kvaratkshelia, chi è Nitsa Tavadze

Proprio in occasione della sosta, Kvaratskhelia è tornato in Georgia per godersi qualche momento di pausa in patria. Oggi è stato ripreso mentre assisteva alla partita di basket tra Italia e Georgia valida per le qualificazioni ai prossimi mondiali. L’attaccante del Napoli non era solo, bensì era in compagnia di Nitsa Tavadze, la sua fidanzata.

Nitsa Tavadze ha ventuno anni e frequenta la facoltà di medicina a Tbilisi, capitale della Georgia. Lei, per terminare gli studi, non ha seguito Kvaratskhelia in Italia, ma diverse volte è stata vista allo Stadio Maradona. In particolare, era presente il giorno di Napoli-Monza, debutto di Kvara davanti ai suoi nuovi tifosi, e assistito anche alla dedica tributatagli dopo il gol siglato dal georgiano. Nitsa, ovviamente non può essere sempre presente, ma non si è persa le partite del Napoli in Champions League ed era certamente allo Stadio il giorno di Napoli-Ajax.

Fidanzata Kvaratskhelia, Nitsa Tavadze Instagram

La fidanzata di Kvaratskhelia è una ragazza abbastanza riservata che non pubblica molto spesso sui social, infatti il proprio profilo Instagram è vuoto. Ogni tanto però aggiorna i suoi followers attraverso le stories e nel corso di questi mesi a Napoli ha pubblicato alcune storie che la ritraevano in giro per la città. Sul famoso social network, la fidanzata di Kvaratskhelia ha il seguente nome utente: @nitsatavadze