FOTO – Kvaratskhelia in Georgia da tifoso nella partita contro l’Italia

Ancora infortunato alla schiena, Khvicha Kvaratskhelia è tornato in Georgia. Il numero settantasette ha lasciato Napoli per fare rientro a casa base, per passare nella propria terra madre l’imminente pausa per i Mondiali.

Khvicha Kvaratskhelia (Getty Images)

Sebbene Kvara non parteciperà all’amichevole della sua Georgia contro il Marocco, sembra aver trovato un passatempo alternativo. Ancora alle prese con gli acciacchi fisici, il georgiano è stato da poco beccato dalle telecamere in occasione di un altro evento sportivo.

Georgia-Italia di basket, Kvara sugli spalti

In diretta su Rai 3 e su Sky, la sfida di basket fra Georgia ed Italia può contare su un particolare spettatore: Khvicha Kvaratskhelia. Il calciatore azzurro è stato infatti beccato dalle telecamere intento al seguire la sfida di pallacanestro. Situazione assai particolare, con un Kvara intento a supportare i propri connazionali nella sfida contro l’ItalBasket.

Siparietto durato pochi secondi, che deve però aver fatto parecchio piacere ai tifosi del Napoli sintonizzati sul match.

Di seguito le foto:

Kvara durante Georgia Italia

Kvaratskhelia in tribuna durante Georgia-Italia

Mario Reccia