“A Napoli a vita”: la notizia sul rinnovo che fa esultare i tifosi

NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Negli ultimi giorni si parla molto di rinnovi in casa Napoli. Con gli addii di Mertens, Insigne, Koulibaly e Ospina l’entusiasmo dei tifosi del Napoli era estremamente basso; fortunatamente, però, i nuovi acquisti non hanno fatto sentire la mancanza diventando sempre più importanti e insostituibili giornata dopo giornata.

Rinnovi Napoli: le mosse del club azzurro

Ci sono alcuni calciatori della rosa titolare di Luciano Spalletti che sono in scadenza di contratto. A fare il punto della situazione è l’edizione online de La Gazzetta dello Sport, che scrive:

“(…) Ha iniziato Alex Meret, appunto ex riserva di Ospina, che ha prolungato di recente per un altro anno, vale a dire fino al 2024, in virtù proprio del suo ottimo inizio di stagione.

Nel 2024 scadranno anche i contratti di Amir Rrahmani e Hirving Lozano: per il primo si sta già discutendo da tempo di un accordo fino al 2027 mentre per il messicano ci sono stati solo timidi approcci per via di qualche infortunio di troppo che ora è fortunatamente alle spalle”.

Zielinski: pronto il prolungamento ‘a vita’

A breve potrebbe raggiungere un accordo per il rinnovo anche il centrocampista Piotr Zielinski. Secondo la medesima fonte, l’ex Empoli “potrebbe chiudere a Napoli la sua carriera visto che – sempre nel 2024 – avrà compiuto 30 anni e sarà di fronte all’ultima firma importante che potrebbe apporre anche a stretto giro legandosi indissolubilmente alla maglia azzurra”.

E non è finita qui: Cristiano Giuntoli sta cercando di abbreviare quanto più possibile le tempistiche per il rinnovo di Stanislav Lobotka a causa del tanto interesse degli altri club. Pronto, dunque, un contratto fino al 2027 per blindare il regista slovacco.

Stessa mossa per il capitano Giovanni Di Lorenzo che ha una scadenza fissata al 2026: non a caso – sottolinea gazzetta.it – il ds Cristiano Giuntoli e l’agente Mario Giuffredi si sono visti di recente a cena. Per Matteo Politano .- anche lui assistito da Giuffredi -, il contratto prevede la scadenza nel 2024 e vale lo stesso discorso di Lozano: al momento, solo qualche approccio ma niente di concreto.

Si parla, poi, di un ipotetico prolungamento di contratto per Kvaratskhelia e Kim già dalla prossima estate, anche per premiare il loro rendimento.

Giacomo Maraucci