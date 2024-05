Tedesco ringrazia il Napoli: “È accaduto durante ‘Sarò con Te'”, la confessione da brividi – VIDEO

Il match odierno tra il Napoli Primavera e l’Ascoli si è concluso sul punteggio di 0-0. Di seguito le importanti dichiarazioni del mister Andrea Tedesco.

La partita odierna tra Napoli Primavera ed Ascoli non è stata ricca di emozioni. Il match si è concluso sul punteggio di 0-0, nonostante l’ottima prestazione da parte degli azzurri. Quest’ultimi sono stati pericolosi in diverse occasioni, senza però riuscire a battere la difesa avversaria. Nonostante la vittoria mancata, oggi i partenopei hanno raggiunto la qualificazione aritmetica ai playoff per giocarsi la promozione nel campionato Primavera 1. In casa azzurra si respira un grande entusiasmo, in quanto i ragazzi di Andrea Tedesco hanno dato vita ad ottime prestazioni nella seconda parte di stagione.

Proprio l’allenatore degli azzurrini, intervistato al termine della partita dal nostro collega di “SpazioNapoli” Francesco Paudice, ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti in merito alla prestazione dei suoi ragazzi e non solo. Infatti, mister Tedesco ha commentato anche l’uscita del film “Sarò con Te”, il quale ripercorrerà la cavalcata trionfale del Napoli nell’ultima stagione.

Tedesco: “Sarò con Te dimostra quanto sia importante la squadra”

Di seguito le dichiarazioni del mister Andrea Tedesco al termine della partita odierna contro l’Ascoli.

“Abbiamo assistito all’anteprima del film Sarò con Te e voglio ringraziare la società per l’invito. Mi sono molto emozionato, perchè ho capito quanto siamo piccoli presi individualmente e quanto invece possiamo costruire meraviglie insieme. Lo sport dev’essere un diffusore di valori positivi. Noi dobbiamo aggrapparci a questo, ai tantissimi valori positivi che sono presenti. Io credo che il sacrificio ripaghi sempre. Se una persona è costante e non si tira indietro, riesce sempre ad ottenere qualcosa. Io voglio che tutto ciò sia nel cuore e nella testa di tutte le persone che contribuiscono a questa grande annata”. Sui playoff: “Oggi i tifosi ci hanno sostenuti dall’inizio alla fine. Saremmo molto felici di giocare il primo match dei playoff in casa, ma poi sarà importante affrontare tutto quello che si presenterà sul nostro cammino. La cosa più importante è vedere quanto saremo bravi a reagire a tutti gli eventi esterni”.

L’allenatore del Napoli Primavera ha provato a caricare i suoi ragazzi in vista del finale di stagione. I partenopei sono attesi dagli ultimi impegni importanti, motivo per il quale l’allenatore si è lasciato andare ad un importante discorso motivazionale. L’obiettivo è estrapolare il meglio dalla squadra per centrare gli obiettivi prefissati dalla società azzurra.