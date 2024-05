Dove vedere Udinese Napoli in tv e streaming: tutte le soluzioni

Dove vedere Udinese Napoli: tutte le soluzioni tv e in streaming per vedere il match del Bluenergy Stadium, in programma per lunedì sera.

Il calcio d’inizio di Udinese-Napoli è fissato per le ore 20:45 di lunedì 6 maggio. Lo stadio che ospiterà la gara è il Bluenergy Stadium di Udine: non un ambiente qualunque per i tifosi azzurri che l’anno scorso, precisamente il 4 maggio 2023, hanno festeggiato proprio sul parto verde della casa dell’Udinese la matematica vittoria del terzo scudetto della propria storia.

Un clima alquanto diverso rispetto a quello pesante con il quale gli azzurri si stanno confrontando questa stagione. Calzona ha infatti ribadito, nella scorsa conferenza stampa, di voler chiudere al meglio la breve parentesi partenopea, nonostante quasi certamente non sarà lui l’allenatore del Napoli la prossima stagione.

L’Udinese invece è imbrigliato nell’infuocata lotta salvezza. Per uscirne la società ha puntato sulla scommessa Fabio Cannavaro, alla prima esperienza da allenatore in Serie A. E quasi come uno scherzo del destino sulla sua strada incontrerà il Napoli, squadra che tifa sin da quando è bambino.

Dove vedere Udinese Napoli, orari diretta tv e streaming

La gara sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. È per questo motivo possibile vederla in diretta tv collegandosi alla piattaforma da una smart tv, oppure grazie a dispositivi come console (Play Station e Xbox), Google Chromecast o Amazon Firestick. Gli abbonati Sky che invece hanno attivato il servizio a pagamento potranno vedere la gara su Zona DAZN, sul canale 214 di Sky.

Inoltre è possibile assistere al match su tutti i dispositivi mobili (smartphone, tablet o pc) sui quali è possibile accedere al sito DAZN oppure scaricare l’apposita applicazione dai rispettivi store. La telecronaca della gara è stata affidata a Riccardo Mancini, al suo fianco Alessandro Budel come commentatore tecnico.

Le probabili formazioni di Udinese Napoli

Assenze importanti da ambo i lati. Cannavaro dovrà fare i conti con le assenze di Perez e Payero squalificati, oltre a Deulofeu, Ebosse, Giannetti, Lovric e Thauvin. Per il resto persiste il solo ballottaggio tra Zemura e Kamara.

Calzona invece, stando a quanto riportato dal report dell’ allenamento odierno, dovrà fare i conti con le pesanti assenze di Zielinski e Kvaratskhelia. Al loro posto Ngonge ed uno tra Cajuste e Traoré. In difesa Mario Rui dovrebbe far spazio ad Olivera.

Di seguito le probabili formazioni: