Formazioni Roma-Napoli: Spalletti pronto a un cambio a sorpresa, la scelta su Anguissa

FORMAZIONI ROMA NAPOLI – Alla vigilia del match di campionato Roma-Napoli, diversi sono i dubbi di formazione che tormentano sia il tecnico azzurro Luciano Spalletti che quello giallorosso, José Mourinho.

Il portoghese deve ancora sciogliere alcuni dubbi: la prima staffetta è tra Zalewski e Karsdorp, recuperato dopo l’infortunio; a centrocampo si giocano un posto da titolara Matic e Camara, con il secondo in vantaggio sul primo. Si registra inoltre la titolarità di Zaniolo, molto probabilmente al fianco di Abraham.

Per Spalletti, invece, ballottaggio fino all’ultimo per il terzino sinistro: favorito Olivera su Mario Rui. Scelta, quest’ultima, che seppur a sorpresa potrebbe essere valutata in virtù della fisicità dei giallorossi.

Ndombele a centrocampo possibile scelta per non rischiare Anguissa, sulla via del recupero ma non al massimo. Infine, due dubbi in attacco: il solito testa a testa tra Lozano e Politano, mentre in attacco tra Osimhen e Raspadori. Al momento, il messicano e il nigeriano sembrano essere in vantaggio.

FOTO GETTY – Napoli

Roma-Napoli: i precedenti

Negli ultimi cinque anni il Napoli ha battuto la Roma 5 volte su 10 scontri diretti. Curioso che ci siano 3 pareggi, 2 dei quali nell’ultima stagione: all’Olimpico terminò 0-0, mentre al Maradona 1-1. Per la Roma solo 2 vittorie.

Sorprende che una delle due partite vinte fu al San Paolo con il risultato schiacciante di 2-4. In questa occasione il Napoli sembra arrivare in una forma nettamente migliore: nessuna sconfitta tra coppa e campionato e soli due pareggi con Fiorentina e Lecce.

La Roma, invece, si sta dimostrando più claudicante, con vittorie alternate a pareggi e sconfitte: nelle ultime 5 uscite la squadra Mourinho ha collezionato 3 vittorie in campionato, ma 1 pareggio e 1 sconfitta con il Betis in Europa League.

Le probabili scelte di Mourinho e Spalletti

Queste le probabili formazioni che scenderanno in campo in Roma-Napoli:

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Camara, Pellegrini, Spinazzola; Zaniolo, Abraham. All. Mourinho.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.