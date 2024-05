Un anno fa, il 4 maggio 2023, il Napoli vinceva il terzo scudetto della sua storia: i calciatori ricordano la magica notte attraverso i social

Oggi non è un giorno qualunque per i tifosi del Napoli. È infatti il primo anniversario del terzo scudetto azzurro. Il 4 maggio 2023 il Napoli di Spalletti ottenne il punto decisivo, grazie al pareggio maturato in Friuli, per far sì che la vittoria del tanto atteso (ben 33 anni) tricolore divenisse matematica. A decidere quel match fu la rete di Osimhen, all’inizio del secondo tempo. Da quel momento in poi i tifosi del Napoli hanno cominciato a scendere in strada per festeggiare.

L’impresa degli uomini di Spalletti non ha avuto poi il seguito sperato, a causa della deludente stagione corrente. Tuttavia la società ha ritenuto giusto lasciare in eredità a tutti i supporters partenopei un docu-film, intitolato “Sarò con te“, che da oggi a mezzanotte è in tutte le sale. L’anteprima che ha visto la partecipazione, tra i tanti, anche di mister Spalletti è andata in scena il 2 maggio sera, al Metropolitan, noto cinema del capoluogo partenopeo.

E nei prossimi giorni saranno tantissimi i tifosi azzurri che accorreranno nelle sale per assistere al film. I dati del botteghino non mentono: il film scudetto ha incassato ben 30.179 euro, a fronte di un numero di 2398 spettatori. Per intenderci, l’opera si è classificata seconda in Italia, dietro unicamente alla produzione hollywoodiana del regista Guadagnino, Challengers.

Anniversario Scudetto Napoli, i messaggi social di Juan Jesus e Simeone

Nel giorno dell’anniversario della vincita dello scudetto anche i componenti della rosa, sui propri personali account social ci hanno tenuto a ricordare la magica notte del 4 maggio 2023. Molto bello il messaggio del Cholito Simeone, che scrive sul suo profilo Instagram: “Il terzo compie un anno… Ricordi incancellabili e un enorme senso di gratitudine verso tutti i napoletani, che ci hanno sostenuto per realizzare insieme il nostro sogno”, con allegata una foto del trofeo e un’immagine del suo iconico gol a San Siro contro il Milan.

Toccante anche il messaggio di Juan Jesus, che invece scrive: “Quello che abbiamo fatto è diventato un film. È storia!

Un anno dopo, ancora e sempre: Napoli campione d’Italia 22/23!!!”. Il centrale brasiliano allega poi dei video della serata di Udine, accerchiato da festanti tifosi partenopei e un video dei successivi festeggiamenti con tutta la squadra. Di seguito i due post in questione:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gio Simeone (@simeonegiovanni)