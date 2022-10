Napoli-Ajax, Frustalupi: “Prestazione eccezionale, peccato per il pari”

Intervenuto al termine della partita di Youth League tra Napoli e Ajax, l’allenatore della Primavera degli azzurri Nicolò Frustalupi. Ecco le sue parole nel post match:

Mister primo punto ottenuto nel girone ma c’è amarezza per i mancati tre punti per errori difensivi o per mancata concretezza in attacco? “Direi la seconda, l’Ajax è una squadra fenomenale. I ragazzi hanno fatto una prestazione eccezionale e devo fare solo i complimenti, purtroppo non siamo riusciti a fare il secondo gol perché contro queste squadre qua ci può essere sempre una giocata singola, come lo è stata quella del gol del pareggio dell’Ajax che ti mette in difficoltà. L’attaccante è stato bravissimo a saltare diversi giocatori e a far gol. Noi ci dobbiamo solo rammaricare di non aver fatto il secondo gol, ai ragazzi ho fatto i complimenti per la prestazione incredibile, potavamo vincere ma dobbiamo essere estremamente soddisfatti perché questa squadra ha dato tutto e ha fatto una grande partita”

Cosa hanno imparato i suoi ragazzi da questa partita? “Hanno imparato che se diamo tutto e siamo sul pezzo e facciamo le cose fatte bene, possiamo tenere testa a tutti. All’andata hanno pagato l’emozione di giocare in uno stadio importante, è stata diversa ma qui abbiamo dimostrato di che pasta siamo fatti. Abbiamo avuto più personalità, ma non è facile giocare in quei campi, le prime esperienze internazionali, qui c’è il sintetico la c’era il campo in erba, oggi sono soddisfatto”

Fernando Graziano