YOUTH LEAGUE- Napoli- Ajax 1-0 (28′ Rossi): gli azzurri ottengono il vantaggio dal dischetto

28′- GOL DEL NAPOLI! Rossi spiazza Kremers e porta gli azzurri in vantaggio!

27′- Calcio di rigore per il Napoli! Bravissimo Giannini a sfuggire alla difesa avversaria scattando in profondità e a conquistarsi il penalty

26′- Ancora Ajax, ci pensa Barba a salvare tutto in area di rigore

23′- Ghiotta occasione per il Napoli: Rossi serve Russo in posizione centrale, il tiro dell’ala azzurra è però facile da parare per Kremers

21′- Ci prova di nuovo l’Ajax: buon tiro dalla distanza di Misehouy, alto di non molto

11′- Risponde il Napoli: doppia occasione per gli azzurri con Rossi che non riesce nel tap in e Gioielli che calcia alto da buona posizione dopo un rimpallo.

10′- Grande occasione per l’Ajax: cross dalla sinistra di Kalokoh e colpo di testa di Jensen a lato di poco

6′- Ammonito Gorter per l’Ajax

1′- Inizia la partita

FORMAZIONI UFFICIALI- NAPOLI-AJAX (YOUTH LEAGUE)

NAPOLI (3-4-3): Turi, Barba, Pontillo, D’Avino; Gningue, Gioielli, Spavone, Giannini; Boni, Rossi, Russo. Panchina: Boffelli, Hysaj, Acampa, Iaccarino, Lettera, De Pasquale, Marranzino. Allenatore: Frustalupi.

AJAX (4-3-3): De Graaf, Sarfo, Viereck, Hato, Van Bohemen; Gorter, Misehouy, Agougil; Jensen, Banel, Kalokoh.

Panchina: Reverson, Henry, Chahid, Chourak, Alders, Boerhout, Idumbo-Muzambo. Allenatore: Peereboom.

Napoli-Ajax U19

YOUTH LEAGUE- NAPOLI-AJAX

Cari amici di SpazioNapoli, benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Ajax, gara valida per la quarta giornata del Gruppo A di Youth League. Gli azzurri vogliono riscattare il deludente inizio della competizione, in cui non hanno ancora ottenuto punti nelle tre gare giocate.

La gara d’andata giocatasi la settimana scorsa ad Amsterdam è finita in goleada in favore degli olandesi, risultati vincenti col risultato di 5-1 nonostante una buona parte della gara passata in inferiorità numerica.

YOUTH LEAGUE- IL REGOLAMENTO

Il regolamento della competizione prevede l’utilizzo di 20 calciatori, di cui 14 che abbiano almeno due anni di militanza nel club. Stesso discorso per i fuoriquota classe 2003: per essere convocati devono avere almeno due anni di militanza in squadra.

Motivo per cui Obaretin e Sahli non potranno essere utilizzati in Youth League. Stesso discorso per il neo acquisto Jorge Alastuey, arrivato da poco dal Barcellona ma non impiegabile per questo match.