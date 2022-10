Home » News Calcio Napoli » Come sta Kvaratskhelia? La notizia dopo il colpo subito in Ajax-Napoli

Una gara fantastica, con il risultato storico di 1-6, che il Napoli ha fatto sua in Champions League ai danni dell’Ajax. I partenopei hanno dimostrato si essere in un periodo di forma eccezionale, con un calciatore che sta strappando applausi e consensi su tutti: Khvicha Kvaratskhelia.

L’attaccante georgiano è il grande protagonista di questo inizio di stagione, con già 6 reti siglate in maglia azzurra. E ieri è arrivata anche la prima marcatura in Champions League, la competizione più ambita dai grandi calciatori.

Eppure i tifosi del Napoli hanno trattenuto il respiro per un attimo quando, a metà del secondo tempo, hanno visto Kvaratskhelia a terra dolorante dopo un duro colpo subito. Tant’è che, dopo la rete realizzata, l’attaccante ha immediatamente chiesto il cambio.

FOTO: Getty – Kvaratskhelia

Dal Napoli non sono ancora arrivate comunicazioni ufficiali sulle sue condizioni, ma dalla Georgia – dove ormai Kvara è considerato un eroe nazionale – sono filtrate alcune informazioni. Su Twitter il giornalista georgiano Dachi Tsurtsumia ha infatti riportato una notizia di Geo Team – persona amica di Khvicha e che di recente è stato con lui a Napoli – su Kvaratskhelia, svelando come per l’attaccante del Napoli non ci sia nessun tipo di problema. L’esterno sarà già a disposizione per il match contro la Cremonese di domenica.