Spalletti: “Può succedere nelle prossime due partite!”

A meno di ventiquattro ore dalla sfida di Champions League che vede coinvolto il Napoli contro l’Ajax di Alfred Schreuder, ha parlato in conferenza stampa l’allenatore degli azzurri Luciano Spalletti presentando la gara.

Tra i vari argomenti trattati l’allenatore toscano si è soffermato sulla possibilità di un passaggio agli ottavi già al termine dei prossimi 180′ minuti contro la squadra olandese. Di seguito le sue parole:

(Photo by Alberto PIZZOLI / AFP) (Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images)

“La qualificazione si decide in queste due partite? Dipende dai risultati, se saremo straordinari si può chiudere nei prossimi due match ma di mezzo c’è un avversario che ha grandi giocatori come noi, con un po’ d’esperienza internazionale in più”.

La gara di domani sera sarà la terza partita del girone per i partenopei, che dopo le due vittorie consecutive contro Liverpool prima e Glasgow Rangers poi, vogliono dare continuità e centrare la terza vittoria in tre partite. La gara si svolgerà alla “Johan Cruijff Arena” dove ad attendere la squadra di Aurelio De Laurentiis ci saranno più di 50mila spettatori.

Fernando Graziano