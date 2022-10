Napoli e Bari in vetta, Luigi De Laurentiis svela la reazione di ADL: bellissime parole!

La famiglia De Laurentiis non può che essere contenta in questo weekend, che porta in vetta alla classifica sia il Napoli in Serie A, sia il Bari in Serie B, entrambe squadre di proprietà della famiglia.

Il Bari infatti ha ottenuto la vittoria utile a portarsi in testa alla classifica in cadetteria a pari punti con Reggina e Brescia nella giornata di ieri, battendo proprio i bresciani con un netto 6-1 mentre il Napoli faceva il suo contro il Torino.

Foto: Getty Images- Aurelio De Laurentiis

Ha espresso tutta la sua gioia al termine di quest’ultima gara il presidente dei galletti Luigi De Laurentiis, figlio dell’Aurelio presidente azzurro, il quale ha anche svelato la reazione di suo padre a questa gioia condivisa in famiglia.

Di seguito quanto riportato:

La partita col Brescia: “Sono molto emozionato. Sul 6-0 mi sono chiesto se stessi sognando o meno. Chi avrebbe immaginato un risultato simile contro la capolista? O di stare così in alto dopo 7 giornate? È girata bene, non abbiamo mollato neppure un secondo”.

Bari e Napoli, in testa: “Mi ha chiamato mio padre, con grande gioia. Mi ha detto: “Bello essere primi in famiglia“. Il Bari entra in campo con la voglia di confrontarsi con la nuova categoria. Altrimenti non avremmo investito sugli ultimi attaccanti per giocarcela a testa alta. Classifica fantastica, ma il campionato è lungo per pensare a qualcosa di diverso dalla prossima gara”.