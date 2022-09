Home » News Calcio Napoli » “Sconsigliata ai bambini”, assurdo Ajax: avvertimento da non credere per la trasferta a Napoli!

Sul proprio sito web l’Ajax ha rilasciato un comunicato in vista della partita tra Napoli e Ajax in programma il prossimo 12 ottobre per la quarta giornata di Champions League. L’addetto stampa dei lancieri ha diramato questo comunicato dove esorta i propri tifosi a fare attenzione quando si recheranno a Napoli. Questo il comunicato dell’Ajax:

“Le precedenti partite del Napoli hanno dimostrato che la trasferta per i tifosi della squadra avversaria non è priva di rischi. Pertanto consigliamo vivamente ai tifosi dell’Ajax di non essere riconoscibili come tifosi. Sconsigliamo inoltre di viaggiare con bambini (piccoli). La polizia napoletana ha designato la Stazione Marritima come punto di ritrovo per l’incolumità dei tifosi dell’Ajax. Da qui partiranno gli autobus per lo stadio.

FOTO: Getty – Ajax Champions League

Questa corsa durerà almeno un’ora. Gli autobus torneranno anche dopo la partita. Siamo stati inoltre informati che potrebbe esserci una lunga procedura di ritiro dopo la partita.Sebbene comprendiamo che questo è tutt’altro che ideale, incoraggiamo tutti a prestare attenzione a questo.Nei prossimi giorni informeremo tutti i tifosi dell’Ajax che hanno acquistato un biglietto sulla situazione e le procedure di sicurezza”.

Un comunicato molto simile questo dell’Ajax a quello del Liverpool, dove i supporters dei Red’s sono stati invitati a non frequentare alcune zone della città e di fare attenzione alle reazioni dei napoletani. Inutile dire che quel comunicato fece molto scalpore e tanti esponenti del mondo Napoli hanno detto la loro spendendo ottime parole sulla città partenopea.