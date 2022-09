Niente Napoli, Solbakken va alla Roma “per colpa” di un azzurro

Ola Solbakken era il nome in cima alla lista dei desideri del Napoli per il calciomercato di gennaio. Qualche mese fa, infatti, nel pieno del mercato estivo, l’attaccante norvegese era arrivato a Villa Stuart per delle visite preliminari alla spalla, organizzate proprio dal club azzurro.

Napoli Solbakken (Getty Images)

Solbakken non firma per il Napoli: svelato il motivo

A dicembre scade il suo contratto con il Bodo Glimt ma nel futuro di Ola Solbakken non ci sarà il Napoli. L’esterno classe ’98 è vicino al passaggio alla Roma (non ancora ufficiale) che ha anticipato il club campano e ha trovato l’accordo per chiudere a parametro zero.

Ma perché l’affare Solbakken–Napoli è saltato nonostante le visite mediche? Il motivo riguarda la promozione e la conferma di Alessio Zerbin in Prima Squadra. L’ex esterno del Frosinone ha convinto Luciano Spalletti, è rimasto in azzurro e si sta anche ritagliando un posto importante sia in Serie A che in Champions League.

Stando a quanto riferisce Kiss Kiss Napoli, infatti, il Napoli avrebbe dovuto scegliere tra Zerbin e Solbakken e ha deciso di trattenere e puntare fortemente sull’esterno italiano.