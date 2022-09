Home » News Calcio Napoli » Non solo la cittadinanza: premio per Mertens, succederà martedì a Napoli!

Dries Mertens, miglior marcatore della storia del Napoli, nell’ultima sessione estiva di calciomercato ha lasciato, dopo nove anni, il club partenopeo.

L’attaccante belga e il suo entourage non sono riusciti a trovare l’accordo con il presidente Aurelio De Laurentiis per un nuovo contratto e, dunque, le strade si sono separate.

Dries Mertens (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

L’attaccante però, come annunciato dal suo video saluto, ha deciso, insieme alla sua dolce metà Kat, di tenere la propria casa a Napoli, a dimostrazione del forte legame tra il giocatore e la città.

Premio San Gennaro World: premiato anche Mertens

Per la decima edizione del Premio San Gennaro World, anche al belga verrà consegnato il riconoscimento. Evento che è previsto il giorno 27 settembre alle ore 21.00 presso il Teatro San Ferdinando.

L’importante riconoscimento sarà assegnato, come di consueto, a personalità che hanno compiuto il loro “miracolo terreno”.

In particolare, questa sarà un’edizione speciale perché a differenza delle altre, il premio per la prima volta non verrà rilasciato nel Sagrato del Duomo; la cerimonia sarà presentata, come sempre, dal direttore artistico Gianni Simioli.

Mertens, inoltre, probabilmente nei primi giorni di ottobre, riceverà anche la cittadinanza napoletana onoraria, proprio nella giornata odierna il sindaco Gaetano Manfredi ha firmato le ultime carte burocratiche.