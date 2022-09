Mertens cittadino onorario di Napoli: c’è la data della cerimonia!

A “Radio Goal”, programma radiofonico in onda su Kiss Kiss Napoli – radio ufficiale del Napoli – è intervenuto il Consigliere Comunale Nino Simeone, ospite di Valter De Maggio. Ecco quanto evidenziato:

FOTO GETTY – Mertens con i suoi compagni di squadra

L’intervista comincia con l’argomento più caldo: la cittadinanza onoraria a Dries Mertens. Simeone afferma: “La cittadinanza onoraria a Mertens verrà conferita nei primi giorni di ottobre, oggi il Sindaco Manfredi ha firmato le ultime carte burocratiche”.

De Maggio, poi, si sposta sulla questione stadio e sui cimeli di Maradona, ancora in cerca di una sistemazione: “I cimeli di Maradona e la statua sono ancora conservati all’interno dello stadio, si cerca ancora il luogo ideale per esporli, sempre però tenendo a mente come prima cosa la sicurezza dei tifosi, specialmente durante le partite casalinghe del Napoli”.

Infine, rimanendo sull’argomento stadio il conduttore insiste sul terzo anello, questa la risposta del Consigliere: “Ci sono più idee per il terzo anello, ma l’importante è sempre la sicurezza dei tifosi e la struttura dello stadio che va continuamente mantenuto. Quando ci saranno le condizioni (e ci saranno prima o poi) verrà ricoperto il terzo anello, ma ci vorrà ancora un po’.”