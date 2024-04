‘Rimpianto’ Garcia, gesto a sorpresa dei tifosi del Napoli: avete visto?

Rudi Garcia è stato il primo dei 3 allenatori stagionali del Napoli: a posteriori, in molti hanno rivalutato il suo operato, tifosi compresi.

Rudi Garcia fu il nome scelto un po’ a sorpresa poco più di dodici mesi fa da Aurelio De Laurentiis. Il patron del Napoli, per sostituire quello che era diventato un totem come Luciano Spalletti, fresco trascinatore dello Scudetto, optò infatti per il francese, reduce da una non esaltante esperienza in Arabia Saudita.

Una scelte che fece storcere il naso a qualcuno, ma che in virtù del credito maturato dalla società con lo Scudetto fu quasi totalmente appoggiata. A distanza di pochi mesi, però, complice il gioco totalmente distante da quello del sopracitato Spalletti ed una classifica deficitaria, la situazione cambiò. L’ex Roma fu oggetto di aspre critiche, oltre che di un trattamento da parte del patron molto duro, allietatesi però a sorpresa quest’oggi secondo quanto emerso sui social.

Rudi Garcia, come cambia il mondo: i commenti dei tifosi lasciano di sasso

De Laurentiis nel post Fiorentina, gara terminata con il risultato di 1 – 3 in favore dei gigliati, esonerò pubblicamente Rudi Garcia, salvo poi tornare sui suoi passi quando Antonio Conte rifiutò la proposta del leader della FilmAuro. A quel punto, per il restante mese di esperienza a Napoli, il tecnico francese si ritrovò minuziosamente osservato dal patron, presente in maniera eccessiva e ingombrante in quel di Castel Volturno.

Una “cura” effimera, che dopo sole poche settimane perse il suo effetto, facendo culminare l’esperienza infelice di Rudi Garcia nel pomeriggio di Napoli – Empoli, persa per 0 – 1 dagli azzurri. L’esonero portò in dote il Walter Mazzarri – bis, una esperienza traumatica per la media punti del toscano, che forse più di tutti i 3 allenatori ha inciso negativamente sul cammino dei partenopei, tagliandoli fuori dalla corsa Champions League.

Per questa motivazione, a posteriori, addetti ai lavori e non solo, hanno rivalutato il lavoro dell’allenatore francese. In particolar modo i tifosi partenopei, si sono resi protagonisti di un vero e proprio mea culpa, scusandosi pubblicamente con Rudi Garcia attraverso i social. Nello specifico, nell’ultimo post pubblicato su Instagram dal tecnico, una serie di commenti azzurri hanno inondato quest’ultimo: “Che poi non eri così male”, “Ti dobbiamo delle scuse”, e chi più ne ha più ne metta. Commenti derivanti da una situazione disperata, che ha fatto rivalutare il rendimento dei 3 mesi di gestione Garcia, in cui il Napoli era quarto in campionato e con un piede e mezzo agli ottavi di Champions League. Di seguito, il post di Rudi Garcia: