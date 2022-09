Home » Copertina Calcio Napoli » Il Napoli vuole riempire il Maradona: mini abbonamento per le gare di Champions League

ABBONAMENTO CHAMPIONS NAPOLI – Ora è ufficiale: il Napoli ha reso noto che sarà disponibile sottoscrivere un mini-abbonamento in vista delle gare casalinghe della fase a gironi di Champions League.

Solo qualche settimana fa il responsabile di TicketOne, Amedeo Bardelli, aveva aperto alla possibilità di una campagna abbonamenti unicamente dedicata alle partite della principale competizione europea per club. “Credo che una campagna di mini-abbonamenti per la Champions possa essere un’iniziativa che si farà a tempo debito“, aveva dichiarato Bardelli a Radio Punto Nuovo.

Abbonamento Champions Napoli (Photo by OZAN KOSE/AFP via Getty Images)

L’inzio delle vendite è fissato a domani, giovedì 01 settembre 2022, a partire dalle ore 12:00. La chiusura, invece, è prevista per il giorno mercoledì 07 settembre 2022 alle ore 21:00. I biglietti saranno acquistabili tramite TicketOne (https://www.ticketone.it/).

Abbonamento Champions Napoli, i prezzi

I prezzi dei tagliandi variano in base ai diversi settori dello stadio Diego Armando Maradona.

Tribuna Posillipo € 240,00

Tribuna Nisida € 180,00

Distinti anello superiore € 168,00

Distinti anello inferiore € 84,00

Curva anello superiore € 120,00

Curva anello inferiore € 60,00

Non sarà consentito il cambio utilizzatore dell’abbonamento.

Per le prime 24 ore, fino alle ore 12.00 di venerdì 2 settembre 2022, la vendita sarà riservata ai soli abbonati della stagione 2022.23 con diritto di prelazione.

Napoli-Liverpool: i prezzi della partita singola

Dalle ore 15.00 di venerdì 2 settembre 2022 proseguirà la vendita libera degli abbonamenti e inizierà la vendita della singola gara Napoli vs Liverpool. Per questo evento, gli abbonati della stagione 2022.23, che hanno sottoscritto l’abbonamento entro il 31.08.2022, avranno la possibilità di usufruire della prelazione e dello sconto del 20% sul prezzo intero del biglietto, acquistando il titolo entro le ore 23.59 di domenica 4 settembre 2022.

Dalle ore 12.00 di lunedì 5 settembre 2022 proseguirà la vendita libera e terminerà il diritto di prelazione sul posto per gli abbonati, i quali potranno continuare ad usufruire della tariffa scontata, utilizzando il numero della fidelity sulla quale è caricato l’abbonamento 2022.23 come codice promozionale per “sbloccare” la tariffa scontata, sia online (https://sport.ticketone.it/search?promoter=90600215) che presso i punti vendita abilitati (clicca qui per consultare l’elenco ), anche acquistando un posto diverso da quello dell’abbonamento della stagione 2022.23. Questa modalità prevede l’acquisto di un solo biglietto per ogni abbonato.

Questi i prezzi di Napoli vs Liverpool a tariffa intera

Tribuna Posillipo € 100,00

Tribuna Nisida € 75,00

Tribuna Family € 10,00/€ 5,00 (under 12)

Distinti anello superiore € 70,00

Distinti anello inferiore € 35,00

Curva anello superiore € 50,00

Curva anello inferiore € 25,00

Questi i prezzi di Napoli vs Liverpool riservati agli abbonati 2022.23

Tribuna Posillipo € 80,00

Tribuna Nisida € 60,00

Tribuna Family € 10,00/€ 5,00 (under 12)

Distinti anello superiore € 56,00

Distinti anello inferiore € 28,00

Curva anello superiore € 40,00

Curva anello inferiore € 20,00

Napoli, gli impegni in Champions League

Di seguito il calendario degli impegni del Napoli in UEFA Champions League 2022-2023 (in grassetto le sfide in programma al Maradona):

1ª giornata – mercoledì 7 settembre, ore 21.00: Napoli-Liverpool

2ª giornata – martedì 13 settembre, ore 21.00: Rangers-Napoli

3ª giornata – martedì 4 ottobre, ore 21.00: Ajax-Napoli

4ª giornata – mercoledì 12 ottobre, ore 18.45: Napoli-Ajax

5ª giornata – mercoledì 26 ottobre, ore 21.00: Napoli-Rangers

6ª giornata – martedì 1 novembre, ore 21.00: Liverpool-Napoli

Napoli, gli incastri tra campionato e Champions

Di seguito, invece, gli incastri tra i match di Serie A e quelli di Champions League:

Sabato 3 settembre: Lazio-Napoli (5^ giornata Serie A)

(5^ giornata Serie A) Mercoledì 7 settembre: Napoli-Liverpool (1^ giornata Champions League).

Sabato 10 Settembre: Napoli-Spezia (6^ giornata Serie A)

(6^ giornata Serie A) Martedì 13 settembre: Rangers-Napoli (2^ giornata Champions League).

Sabato 1 Ottobre: Napoli-Torino (8^ giornata Serie A)

(8^ giornata Serie A) Martedì 4 ottobre: Ajax-Napoli (3^ giornata Champions League).

Domenica 9 Ottobre: Cremonese-Napoli (9^ giornata Serie A)

(9^ giornata Serie A) Mercoledì 12 ottobre: Napoli-Ajax (4^ giornata Champions League).

Domenica 23 Ottobre: Roma-Napoli (11^ giornata Serie A)

(11^ giornata Serie A) Mercoledì 26 ottobre: Napoli-Rangers (5^ giornata Champions League).