Dove vedere Napoli-Lecce in tv e in streaming

DOVE VEDERE NAPOLI LECCE – Il Napoli, reduce dal pareggio dell’Artemio Franchi contro la Fiorentina, è pronto a scendere nuovamente in campo nel turno infrasettimanale contro il Lecce, sfida valida per la quarta giornata di campionato.

La squadra di Luciano Spalletti, questa volta davanti al proprio pubblico, punta a tornare la vittoria dopo lo stop di Firenze, mentre i salentini cercheranno di pungere a sorpresa gli azzurri, nonostante gli sfavori del pronostico.

Nelle tre sfide precedenti di campionato, il Lecce ha totalizzato un solo punto, ottenuto nel precedente turno contro l’Empoli per 1-1, dopo le due iniziali sconfitte contro l’Inter e il Sassuolo.

Imbattuto, invece, il club partenopeo, che nello stadio di casa potrebbe optare anche per diversi cambi di formazione, anche per rodare i vari acquisti arrivati in queste ultime settimane di calciomercato.

Napoli-Lecce: i precedenti

Napoli e Lecce si sono affrontati 22 volte in Serie A, con un bilancio favorevole alla squadra azzurra.

10 vittorie del Napoli

7 pareggi

5 successi del Lecce

Ultima vittoria del Napoli in casa contro il Lecce in Serie A:

3 dicembre 2011 – Napoli v Lecce 4-2

Ultimo pareggio del Napoli in casa contro il Lecce in Serie A:

4 marzo 2001 – Napoli v Lecce 1-1

Ultima sconfitta del Napoli in casa contro il Lecce in Serie A:

9 febbraio 2020 – Napoli v Lecce 2-3

Napoli’s Italian defender Giovanni Di Lorenzo (C) and teammates acknowledge the public at the end of the Italian Serie A football match between Napoli and Monza on August 21, 2022 at the Diego-Maradona stadium in Naples. (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP) (Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images)

Le probabili formazioni

Il Napoli è determinato a tornare immediatamente la vittoria, dopo il punto tutto sommato prezioso conquistato sul campo difficile della Fiorentina.

Non sono da escludere diversi esordi dal primo minuto – in gara ufficiale – di alcuni dei nuovi acquisti, tra cui Giacomo Raspadori e Mathias Olivera. Sembrano loro, almeno alla vigilia, i principali indiziati a vestire una maglia da titolare.

Migliore formazione possibile, invece, per il Lecce, con il tecnico Marco Baroni che punta a conferamente l’ormai classico 4-3-3.

Di seguito, le scelte probabili dei due tecnici in vista della sfida di domani sera:

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Min Jae, Mathias Olivera; Anguissa, Lobotka, Elmas; Politano, Osimhen, Raspadori.

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Bistrovic, Hjulmand, Brin; Strefezza, Ceesay, Di Francesco.

Dove vedere Napoli Lecce: SKY o DAZN?

Dove vedere Napoli Lecce in tv? E in streaming? Il match Napoli-Fiorentina sarà visibile in diretta streaming esclusiva su DAZN, piattaforma del gruppo Perform che ha acquisito i diritti televisivi di tutto il campionato di Serie A.

Per poter seguire il match è necessario scaricare l’app DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi al costo di 29,99 euro mensili per il piano standard o 39,99 euro per il piano plus. L’incontro del Bentegodi sarà visibile anche su Sky per coloro che hanno attivato il canale satellitare Zona DAZN al prezzo aggiuntivo di 5 euro mensili.