Fabian-Psg, cosa manca per chiudere: una mano potrebbe arrivare dalla Juve!

Sembra sempre più lontano da Napoli il futuro di Fabian Ruiz. Il centrocampista spagnolo, che non è stato nemmeno convocato per la gara di oggi contro il Monza, è sempre più separato in casa in attesa che venga definita la trattativa per la sua cessione, fondamentale per permettere di far incassare qualcosa dalla sua partenza dato il contratto in scadenza nel 2023.

Su di lui è forte l’interesse del Psg, col quale il Napoli sta parlando anche nell’ambito della trattativa che coinvolge Keylor Navas.

Foto: Getty Images- Fabian Ruiz

L’edizione odierna de Il Mattino segnala quelli che sono gli intoppi che al momento bloccano il buon esito della trattativa. Secondo il quotidiano, infatti, manca ancora l’accordo relativo alla cifra che i parigini dovranno versare al Napoli, la cui richiesta è di 30 milioni.

Quello di Fabian resta un nome graditissimo all’allenatore dei parigini Galtier che deve però fare i conti con un netto sovrannumero a centrocampo e dovrà attendere l’arrivo di qualche cessione per poter ottenere altri colpi in entrata. Un favore potrebbe dunque arrivare, paradossalmente, dalla Juventus nel caso in cui riesca a chiudere per Paredes, uno degli esuberi del centrocampo parigino.