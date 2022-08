Home » Copertina Calcio Napoli » UFFICIALE- I convocati di Spalletti per il Monza: c’è la notizia su Raspadori e Fabian

Gli ultimi giorni di mercato sono stati scoppiettanti in casa Napoli, con gli arrivi di ben 3 calciatori: Simeone, Ndombele e Raspadori. Questi tre acquisti sono stati utilissimi per ridare entusiasmo ad una piazza delusa dai tanti addii di questa sessione di mercato ed è infatti previsto il pienone per la partita di oggi contro il Monza.

C’era curiosità relativamente all’elenco dei convocati per la sfida di oggi: ci si chiedeva infatti se fossero presenti i tre neo acquisti, soprattutto in riferimento a Raspadori il cui arrivo è stato ufficializzato solo nella serata di ieri. L’ulteriore dubbio era poi legato alla presenza di Fabian Ruiz, viste le voci di mercato che lo riguardano.

La risposta alle curiosità dei tifosi è arrivata in questi minuti con l’elenco ufficiale dei convocati diramato dalla società azzurra: sono presenti tutti i tre neo acquisti Simeone, Ndombele e Raspadori. Convocato, dunque, anche l’ultimo acquisto, registrato giusto in tempo per poter essere presente alla partita di oggi.

Manca, invece, nell’elenco Fabian Ruiz, la cui rottura col Napoli sembra ormai insanabile. Assenti anche lo squalificato Gaetano e l’infortunato Demme.