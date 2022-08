Fabian al PSG e Keylor Navas al Napoli, Galtier sbotta con la società

L’allenatore del Paris Saint Germain, Christophe Galtier, in conferenza stampa ha detto la sua circa il mercato della squadra parigina e del fatto che per alcuni degli obiettivi prefissati (Milan Skriniar in difesa, Fabian Ruiz a centrocampo) non sembrano nemmeno aver avviato i contatti.

Ecco le parole dell’allenatore francese:

“Sì, ho già detto due settimane fa che aspettavo ancora tre acquisti, ma perché mi chiedete di Antero Henrique? Ho letto molte cose. La direzione sportiva fa capo al presidente, a Luis Campos e a me, e funziona molto bene così”.

Fabian Ruiz (Getty Images)

PSG, Galtier aspetta rinforzi: Fabian Ruiz più vicino?

L’allenatore del PSG, Christophe Galtier, non si è spinto sui nomi che sta trattando la società parigina ma ha chiarito che serve tempo per inserire qualsiasi calciatore nei suoi schemi e, per questo, chiede rinforzi immediati. Il tecnico ha parlato anche di rosa da sfoltire per risparmiare sugli ingaggi pesanti e far spazio ai nuovi. E in quest’ottica rientra anche il futuro di Keylor Navas, sempre più vicino al Napoli.

“Abbiamo individuato i giocatori che ci mancano. C’è la realtà del mercato e abbiamo tanti giocatori sotto contratto. Per questo il club conta molto su Antero per ridurre il numero dei contratti. Ci confrontiamo ogni giorno. C’è sempre però un divario tra l’aspetto economico e quello sportivo. Abbiamo fretta, presto scenderemo in campo con molti impegni ravvicinati e non dobbiamo credere che sia facile integrare un nuovo giocatore. Il fatto che questi giocatori non arrivino ci penalizza”.

FERNANDO GRAZIANO