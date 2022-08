Alvino non ha dubbi: “Keylor Navas difenderà la porta del Napoli”

Risolto il rebus? Per Carlo Alvino sembrerebbe di sì. La questione della porta del Napoli dopo l’addio di Ospina ha infatti tenuto banco per gran parte dell’estate di mercato. L’arrivo di Sirigu sembrava poter rassicurare Alex Meret del suo posto fra i pali del Napoli, ma secondo quanto riferito da Alvino pochi minuti fa non è affatto così. Un tweet del noto giornalista napoletano, da sognare i tifosi. Di seguito le sue parole:

“Risolta una delle questioni più delicate di questo mercato. Nessun dubbio sarà @NavasKeylor a difendere i pali della porta del Napoli!”

Paris Saint-Germain Keylor Navas (Photo by Sameer Al-DOUMY / AFP) (Photo by SAMEER AL-DOUMY/AFP via Getty Images)

L’estremo difensore del Costa Rica potrebbe così approdare in maglia azzurra, con il Napoli che acquisterebbe un portiere non solo di assoluto livello, ma anche dalla comprovata esperienza internazionale; esperienza condita da ben tre Champions League vinte con la maglia del Real Madrid. Un affare quello Keylor Navas legato poi a doppio filo con due operazioni in uscita, quella che porterebbe lontano da Napoli Alex Meret e quella che porterebbe invece a Parigi Fabian Ruiz, con lo spagnolo che potrebbe proprio rappresentare la pedina cruciale per arrivare a Navas. Questi due affari potrebbero essere la conclusione del movimentato calciomercato azzurro.

Michele Larosa