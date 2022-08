Verona-Napoli, i convocati di Cioffi: due assenze pesanti

Domani sera il Napoli esordirà in Serie A contro il Verona. Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati che non vede presente né Fabian Ruiz – ufficialmente alle prese con qualche problemino fisico ma ufficiosamente ad un passo dal passaggio al PSG – e Giovanni Simeone, ancora non ufficializzato dalla società azzurra.

Verona Napoli

Verona-Napoli: i convocati di Cioffi

Anche il Verona di Gabriele Cioffi ha diramato da pochi minuti la lista dei convocati per la prima uscita stagionale contro il Napoli. Due assenze pesanti, entrambe per squalifica da scontare dopo l’ultima giornata della prossima stagione: assenti Miguel Veloso e Federico Ceccherini. Fischio d’inizio previsto alle 18.30 allo Stadio Marcantonio Bentegodi, già “dolce” per il Napoli di Spalletti nell’ultimo precedente, con la doppietta di Victor Osimhen che anche domani partirà da titolare.

Ecco la lista dei convocati del Verona:

Portieri: Montipò, Chiesa, Berardi

Difensori: Faraoni, Amione, Günter, Magnani, Dawidowicz, Coppola, Retsos

Centrocampisti: Baràk, Lazovic, Ilić, Hongla, Terracciano, Tamèze, Cortinovis, Sulemana.

Attaccanti: Henry, Lasagna, Djuric, Piccoli.