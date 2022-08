Home » calciomercato napoli » Non solo Fabian Ruiz: per il PSG c’è anche Victor Osimhen

Tra Napoli e PSG si sono intensificate le comunicazioni nell’ultimo periodo per una serie di trattative in corso. In particolar modo si parla dell’interesse del club francese nei confronti del centrocampista spagnolo Fabian Ruiz e dell’attenzione del Napoli per Keylor Navas. Entrambe le operazioni sono ancora in via di definizione, anche se con discrete possibilità di conclusione.

Il Napoli, infatti, sta già sondando il territorio per individuare profili interessanti per sostituire Fabian Ruiz, come Ndombele dal Tottenham.

Napoli-PSG: spunta l’idea Osimhen

L’edizione odierna di TuttoSport accende i riflettori su un’altra possibile trattativa che potrebbe interessare il Paris Saint-Germain. Oltre alle operazioni per Navas e Fabian Ruiz, che il quotidiano definisce in discesa, si parla anche di Victor Osimhen. Il giornale sviluppa l’ipotesi di una corsia preferenziale a cui la società di Parigi potrebbe avere accesso il prossimo anno.

FOTO: Getty Images, Osimhen

Dunque, oltre alle trattative già in corso, si potrebbe iniziare a strutturare uno scenario per il futuro con la definizione di una strada privilegiata per il PSG verso l’attaccante nigeriano numero 9 del Napoli.