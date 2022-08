Navas pronto se salta Kepa: apertura dal Psg sulla formula dell’affare

La trattativa per Kepa al Napoli prosegue caldissima. L’affare sembra davvero vicino alla conclusione, con il giocatore convinto ad accettare gli azzurri, ma l’accordo col Chelsea manca ancora.

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport avverte quindi del rischio che la trattativa possa non chiudersi: si devono infatti ancora sistemare dei dettagli relativi al costo del prestito e ai bonus richiesti dagli inglesi. La volontà di tutti è di chiudere la trattativa, ma non si possono escludere colpi di scena.

Foto: Getty Images- Keylor Navas

Per questo, il quotidiano mantiene aperta per la porta azzurra la strada che porta a Keylor Navas. La trattativa col Psg infatti non si è mai chiusa, anzi, vive adesso una fase di progresso: il club francese ha infatti aperto ad una formula che potrebbe essere favorevolissima per il Napoli, cioè quella del prestito biennale.

Il ds Giuntoli, dunque, al momento non mantiene chiusa nessuna strada: Kepa è il piano A, ma Navas non è da meno. Il weekend potrà essere decisivo per chiarire definitivamente chi sarà il portiere del Napoli nella prossima stagione.