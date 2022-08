Kepa-Napoli, si può chiudere entro il weekend: decisa la formula del trasferimento

Il ds del Napoli Cristiano Giuntoli continua a lavorare per regalare a Spalletti un portiere di livello, come da lui richiesto. Le notizie che danno Meret sempre più vicino allo Spezia sono un’ulteriore conferma della voglia degli azzurri di chiudere al più presto la trattativa per il nuovo estremo difensore e di non puntare sul portiere friulano nella prossima stagione.

Il prescelto è chiaramente Kepa, portiere basco in partenza dal Chelsea. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla trattativa per lui, evidenziando una situazione di fiducia generale relativamente al buon esito dell’affare.

Foto: Getty Images- Kepa

Kepa al Napoli, c’è fiducia: operazione in prestito secco

Il quotidiano parla addirittura di un possibile arrivo del portiere in città entro il weekend per metterlo a disposizione di Spalletti per tutta la “settimana tipo” di preparazione al match contro il Verona. Certamente, a prescindere da quale sia la data precisa del suo arrivo, l’obiettivo è chiaro: averlo in campo per la suddetta partita, che aprirà il campionato 2022/2023 degli azzurri.

Giuntoli, comunque, continua a percorrere anche altre piste per evitare di rimanere spiazzato in caso di colpi di scena che, però, vengono esclusi da chi si sta occupando della trattativa.

L’edizione odierna de Il Mattino chiarisce anche la formula dell’affare: sarà impossibile infatti l’inserimento di un diritto di riscatto in quanto per il Napoli è impossibile accollarsi nel prossimo anno l’ingaggio monstre da 9 milioni all’anno del giocatore. L’operazione si farebbe invece in prestito secco, con ingaggio pagato per il 60/70% dal Chelsea.