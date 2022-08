Rinnovo Fabian, tentativi di disgelo: previsto un incontro con il Napoli

È un vero e proprio caso spinoso quello relativo alla trattativa per il rinnovo di Fabian Ruiz. Il centrocampista spagnolo ha il contratto in scadenza nel 2023 e il Napoli non ha alcuna intenzione di perdere il giocatore a 0 l’anno prossimo.

D’altro canto, Fabian ha finora rifiutato le offerte azzurre per il rinnovo e nulla si è ancora mosso per una sua cessione in questa sessione di mercato. Sullo sfondo, l’ombra del Real Madrid di Ancelotti, intenzionato ad acquistare il giocatore a parametro 0 nella prossima estate. Le ultime notizie descrivevano, dunque, una situazione di stallo totale nella trattativa per il rinnovo.

Foto: Getty Images- Fabian Ruiz

Rinnovo Fabian, pronta una nuova offerta del Napoli

L’edizione odierna de Il Mattino segnala però un tentativo di disgelo di entrambe le parti nella trattativa: gli agenti del giocatore hanno infatti comunicato telefonicamente alla società azzurra l’intenzione di riaprire la discussione, fissando un incontro nei prossimi giorni.

Questo passaggio non è da sottovalutare: le tensioni dei giorni scorsi avevano infatti creato una situazione piuttosto complicata, con Giuntoli costretto a minacciare il pugno di ferro nei confronti del giocatore in caso di mancato rinnovo e mancata cessione. Sotto il secondo aspetto, però, tutto tace: l’unica offerta è quella del Manchester United (ritenuta troppo bassa dal Napoli), mentre invece dalla Liga, meta preferita del giocatore, nessun club si è mosso per provare ad acquistarlo già in questa sessione.

Il Napoli, comunque, proverà a riavvicinarsi al giocatore. L’offerta potrebbe essere quella di un quinquennale da 2.5 milioni all’anno con l’aggiunta di una clausola rescissoria non alta (30 milioni forse) come segnale di serenità nei confronti dello spagnolo.