Rinnovo Fabian Ruiz, incontro Napoli-agenti: la decisione

Il futuro di Fabian Ruiz tiene il Napoli e i suoi tifosi con il fiato sospeso. Dopo gli addii illustri di Ospina, Koulibaly, Insigne e Mertens, anche il centrocampista spagnolo rischia di dire addio già nelle prossime settimane. Non ha ancora rinnovato il contratto e non ha “portato” offerte allettanti al club che sta ancora aspettando di capire come comportarsi.

Oggi c’è stato un importante incontro a Castel di Sangro tra un membro dell’entourage di Fabian Ruiz e la dirigenza del Napoli per discutere del rinnovo di contratto.

Napoli rinnovo Fabian Ruiz (Getty Images)

Rinnovo Fabian Ruiz: nessun accordo con il Napoli

Fabian Ruiz e il Napoli sono molto distanti: il suo futuro può cambiare nel prossimo mese. In caso di offerte importanti – come ribadito da Giuntoli – l’addio sarà praticamente certo. E oggi, nel ritiro di Castel di Sangro, si è parlato proprio di questo.

C’era Miguel Alfaro Garcia a colloquio con Aurelio De Laurentiis e, secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, c’è stata la fumata nera sul rinnovo di Fabian Ruiz. Parti troppo distanti per firmare un nuovo accordo: sarà addio. Subito o a parametro zero, con il Real Madrid fortemente interessato allo spagnolo come colpo per il 2023/24.