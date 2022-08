Kepa ad un passo dal Napoli: si può chiudere già oggi

Passi da gigante nella trattativa che porterà Kepa al Napoli: sembra oramai lui il prescelto per la porta azzurra. Già Sky Sport riportava la presenza dell’agente del giocatore nella giornata di oggi a Milano per incontrarsi con la dirigenza azzurra e sistemare gli ultimi dettagli.

Anche l’edizione online della testata spagnola As conferma che manca davvero poco per vedere Kepa con la maglia del Napoli. Essa infatti vede già la giornata di oggi come la possibile giornata decisiva per la formalizzazione del trasferimento.

Kepa Arrizabalaga Chelsea

Il Napoli e gli agenti di Kepa hanno avuto infatti colloqui quotidiani per tutta la settimana e oggi potrebbe esserci quello decisivo. Vanno formalizzati solo gli ultimi dettagli relativi alla distribuzione del pagamento dello stipendio, con gli azzurri disposti a pagare circa due milioni di euro.

Ad agevolare la conclusione della trattativa, gli ottimi rapporti fra le due società dopo i tanti affari chiusi fra loro e l’insistenza di Spalletti nel volere un portiere di valore al posto di Meret. Si attendono, dunque, novità nella giornata di oggi.