Kepa-Napoli, l’agente sarà a Milano domani: cosa manca per chiudere la trattativa

Il Napoli si appresta a chiudere gli ultimi colpi in entrata in vista dell’inizio della Serie A: gli azzurri saranno impegnati allo stadio Bentegodi contro l’Hellas Verona il prossimo 15 agosto per la prima giornata di campionato. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sta lavorando notte e giorno per chiudere al più presto possibile le trattative ancora aperte. Uno dei nomi più chiacchierati degli ultimi giorni è quello di Kepa Arrizabalaga, portiere spagnolo del Chelsea.

Kepa Arrizabalaga (Photo by GLYN KIRK/AFP via Getty Images)

Il giornalista ed esperto di mercato di Sky, Gianluca Di Marzio, ha dato ulteriori aggiornamenti sulla trattativa: le due società hanno trovato l’accordo sull’ingaggio con il portiere che si trasferirà a Napoli con la formula del prestito secco. I contatti con l’agente Canales sono stati fissi nelle ultime ore e domani il procuratore sarà a Milano per cercare di chiudere la trattativa.

Mancano solo ultimi dettagli da limare sui bonus: la richiesta dei Blues è di 1,5 milioni se il Napoli arriva tra le prime quattro in Serie A e altri 1,5 milioni se arriva agli ottavi di Champions League.

La proposta del Napoli invece è inferiore: il club di Aurelio De Laurentiis offre 1 milione in caso di qualificazione agli ottavi di Champions e 500 mila in caso di piazzamento tra le prime quattro in classifica in campionato.

Bisognerà risolvere questi ultimi dettagli, ma Kepa è sempre più vicino a vestire la maglia azzurra del Napoli: l’arrivo del suo agente in Italia è un segnale molto forte.