Il futuro di Giacomo Raspadori al Sassuolo è sempre più incerto. Infatti, dopo le dichiarazioni rilasciate ieri dal DS dei neroverdi Carnevali, le percentuali di permanenza in Reggio Emilia sembrano sempre più basse. Le ambizioni del calciatore classe 2000 sono alte e il Napoli sarebbe un grandissimo passo in avanti nella sua carriera. A tal proposito si è espresso anche il giornalista Valter De Maggio a Radio KissKiss Napoli:

EMPOLI, ITALY – JANUARY 09: Giacomo Raspadori of US Sassuolo celebrates after scoring a goal during the Serie A match between Empoli FC v US Sassuolo at Stadio Carlo Castellani on January 9, 2022 in Empoli, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

“Il ragazzo ha fatto sapere al Sassuolo che non vuole rinnovare, ha voglia di un’esperienza nuova e di un palcoscenico importante. L’entourage di raspadori e la dirigenza del Napoli si sono incontrati più volte. Il Sassuolo tenderebbe infatti a non cederlo, però ci sono elementi molto importanti. Ci sarebbe una bozza di accordo, contratto di 5 anni con ingaggio a salire. Raspadori ha fatto sapere tramite il suo procuratore Tullio Tinti che non vuole rinnovare, vuole un’esperienza importante, è affascinato dal Napoli e dalla Champions. Non rinnoverà, ma la trattativa non è facile, è una partita a scacchi. Se il Sassuolo accetta, Raspadori andrebbe al Napoli”.

Vuole scendere in campo anche Aurelio De Laurentiis, ecco le sue dichiarazioni sulla questione attaccante: “Se arrivano Simeone e Raspadori, non arriverà Balotelli”.

Fernando Graziano